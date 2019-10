In London sind Donnerstagfrüh wütende Pendler und Aktivisten des Klima-Protestbündnisses „Extinction Rebellion“, die bereits seit Tagen Teile des öffentlichen Verkehrs in der britischen Hauptstadt mit Blockaden sowie Sitzstreiks lahmlegen, aneinandergeraten. Die Klimaaktivisten waren zur Hauptverkehrszeit in den Stationen Stratford, Canning Town und Shadwell auf Züge geklettert.