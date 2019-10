Wie wirkt sich das Rauchverbot aus?

Dass auch das Rauchverbot in der Gastronomie, das am 1. November in Kraft tritt, auf die heimischen Trafikanten Auswirkungen hat, liegt auf der Hand. Viele Dorfwirtshäuser kaufen Zigaretten bei der Trafik ums Eck - weitere Einbußen im Rauchwarengeschäft werden daher befürchtet. In welchem Umfang ist allerdings noch nicht klar.