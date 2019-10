Der Mann hatte unter dem Namen eines ehemaligen Mithäftlings, eines Italieners, verschiedenste Geräte für einen Waschsalon bestellt. Diesen betrieb er auch in der Zeit zwischen Juli und Oktober, allerdings ohne gewerberechtliche Genehmigung. Für die Bestellungen hat er extra Firmenstempel und Unterlagen angefertigt. Sechs verschiedene Betriebe lieferten dem Mann Geräte. Die Rechnungen wurden an den Italiener gesendet. So wurde dieser nach der Haftentlassung auf den Betrug aufmerksam. Er schaltete die Polizei ein. Der Salzburger wurde angezeigt, der Salon dichtgemacht.