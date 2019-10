Sein Erfolgsrezept? „Viel, viel Arbeit“, lacht Johannes Nuding am Telefon mit der „Krone“. Der Tiroler (33) legte eine Karriere hin, die seinesgleichen sucht. Nach Absolvierung der Villa Blanka in Innsbruck und kurzer Zeit in Salzburg zog es ihn nach Paris – und alsbald in die Küche von Spitzenkoch Pierre Gagnaire, mit dem er nun schon seit über zehn Jahren zusammenarbeitet – erst in Paris, dann Moskau, nun in London.