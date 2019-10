Smartphone, selbstfahrende Staubsauger und Rasenmäher, Chipschlüssel oder ganze Smart-Home-Anlagen sind in unseren Alltag integriert. Bereits jeder vierte Österreicher erleichtert sich seinen Haushalt mit zumindest einem „smarten“ Angebot. Diese Geräte sind permanent online und vernetzt. Was natürlich auch Gefahren eines Hackerangriffs fördert. Bei einer Demo zeigten Experten, wie leicht man sich teilweise in solche Netze hacken und die Wohnungstüre per Klick öffnen kann. Durch das Zusammenspiel von Informatikern, Technikern und Physikern am neuen „Secure and Correct Systems Lab“ auf der JKU sollen diese Sicherheitslücken erforscht und bekämpft werden.