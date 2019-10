Von all den verschiedenen Vorteilen ist der grüne Politiker besonders vom Klimaeffekt begeistert: „Holzbauten verlängern den Kohlenstoffspeicher aus dem Wald. Jeder Kubikmeter verbautes Holz bindet eine Tonne CO2 langfristig.“ So auch die Passage, welche in Österreich, Deutschland und der Schweiz von Stadt zu Stadt reist: In deren Holz sind 13 Tonnen CO2 auf Dauer gebunden – das entspricht in etwa dem Schadstoffausstoß eines Pkws in acht Jahren.