Der Franzose leitet eine hochrangige Arbeitsgruppe zu Digitaldevisen, die von den sieben führenden Industriestaaten (G7) eingerichtet wurde. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Gruppe für die Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington warnen die Verfasser jedoch vor den Risiken von Libra & Co.