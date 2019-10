In Klagenfurt bricht am Freitag ein neues Zeitalter an: Die Tiefgarage beim Benediktinermarkt öffnet ihre Pforten - und lockt mit günstigen Tarifen. Um 2,10 Euro pro Stunde können Autofahrer ihren Pkw in der Nähe der Innenstadt parken. Insgesamt stehen 226 Plätze bereit. Außerdem gibt es E-Ladestationen und eine Beschallung.