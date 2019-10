Bürgermeister droht, Versorgung zu stoppen

Am Dienstag hatte sich die Situation in Vucjak massiv verschärft, nachdem die bosnischen Behörden rund 1500 Flüchtlinge, die ohne Unterkunft in der Kleinstadt Bihac aufgegriffen wurden, in das Lager gebracht hatten. Der Bürgermeister von Bihac kündigte daraufhin an, aus Protest gegen die fehlende Unterstützung durch die Zentralregierung in Sarajevo ab Montag die Versorgung von Migranten zu stoppen. 90 Prozent der Flüchtlinge seien in seiner Gemeinde, im Rest des Landes gebe es keine Flüchtlingskrise, so der Bürgermeister.