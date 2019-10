Nach 2010 und 2014 schon zum dritten Mal an der Salzach zu sehen ist die französische Compagnie Akoreacro, die sich in ihrer neuen Produktion „Dans ton coeur“ einer artistisch erzählten Liebesgeschichte widmet. In den sechs Wochen des Festivals gibt es aber auch viele neue Begegnungen mit dem Nouveau Cirque. Die australische Formation Circa zeigt „Circa‘s Peepshow“. Die Truppe rund um ihren Leiter Yaron Lifschitz gehe ans körperliche Limit und stehe für einen sehr ästhetischen, archaischen Stil, sagte David Dimitri, der neue künstlerische Leiter des Winterfests. Er war bei der Pressekonferenz live aus Florida zugeschaltet. Der gebürtige Schweizer stellte das noch von seiner Vorgängerin Caroline Stolpe kuratierte Programm vor. „Eine extrem spannende Mischung von verschiedenen Arten des neuen Zirkus“, sagte Dimitri über das Programm. Ein Künstler aus Finnland, den Stolpe nach Salzburg eingeladen hat, war auch für Dimitri eine Neuentdeckung: Thom Monckton wird auf einer kaum einen Quadratmeter großen Minibühne, ausgestattet mit einer Glühlampe und einem Stuhl, eine quirlige Soloperformance zeigen.