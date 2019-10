In einer konzertierten Aktion haben Cybercrimespezialisten der Staatsanwaltschaft Köln und des Polizeipräsidiums Aachen am Mittwoch den größten deutschsprachigen Filehoster, Share-Online.biz, vom Netz genommen. In mehreren deutschen Bundesländern wurden Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, weitere Razzien fanden in Frankreich und einem niederländischen Rechenzentrum statt. Der Aktion vorausgegangen war ein Strafantrag der deutschen Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen (GVU).