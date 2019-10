Wie US-Medien berichten, musste Schauspielerin Helen Hunt am Mittwoch nach einem Autounfall ins Krankenhaus. Ein Video, das die Webseite „TMZ“ veröffentlicht hat, zeigt einen schwarzen SUV, der an einer Kreuzung von einem anderen Auto gerammt wird und sich überschlägt. Hunt, so das Nachrichtenportal, habe als Passagierin am Rücksitz gesessen.