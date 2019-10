Ein klares Nein gibt es zum Vorhaben der Identitären, nach den Messerattacken im oberösterreichischen Wullowitz am Donnerstagabend eine Mahnwache abzuhalten. So rief Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dazu auf, an dieser Versammlung nicht teilzunehmen. Auch Hubert Koller, ÖVP-Bürgermeister von Leopoldschlag, zu dem der Ortsteil Wullowitz gehört, wünscht keine derartige Kundgebung - ebenso wenig die Familie des bei den Attacken getöteten Landwirts.