Refished: Wienerin erstellt Taschen aus Müll

Sissi Vogler ist 2011 planlos durch Südostasien gereist und mit einer erfolgreichen sowie sozialen Geschäftsidee zurückgekehrt: Die Herstellung von langlebigen Taschen und Börsen aus bunt bedruckten asiatischen Fischfutter- und Zementsäcken. Seit sie vor zwei Jahren den Schritt in den Handel wagte, geht es für ihr Fair Fashion Label Refished steil bergauf. Kein Ende ist derzeit in Sicht. City4U hat mit der gebürtigen Salzburgerin über ihre Idee, Nachhaltigkeit in der Modebranche und die Wichtigkeit von fairen und gut bezahlten Jobs für Menschen in Kambodscha gesprochen.