Das Ergebnis der Sondierungsrunde zwischen ÖVP und SPÖ ist am Donnerstag wie erwartet dürftig ausgefallen. Nach den Gesprächen erklärten die Sozialdemokraten, mit Türkis exklusiv nur noch über die Bildung einer Koalition verhandeln, nicht aber weitere Sondierungen vornehmen zu wollen. Für Parallelverhandlungen stehe die SPÖ nicht zur Verfügung. Von der ÖVP, die am Freitag auch mit den NEOS und den Grünen sprechen wird, hieß es am Donnerstagnachmittag gegenüber krone.at, dass man das Eregebnis „positiv“ zur Kenntnis nehme.