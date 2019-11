Jessica Simpson macht‘s mit ihrem Wollmantel in Kürbisorange vor ebenso wie Rose McGowan mit ihrem Kuschelmantel in Currygelb, Amal Clooney in einem dünnen Stoffmantel in Senfgelb oder Jennifer Lopez, die ihren Ledermantel in Ockerbraun mit einem auffälligen Hut zum absoluten Hingucker machte.