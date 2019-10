Einblicke in Wohneinheiten, Gemeinschaftsküche und Co.

Zwei Securitys vom TSD-Sicherheitsdienst – insgesamt 29 ausgebildete Securitys sind für alle Heime in Tirol zuständig – hat die Gruppe empfangen. GF Johann Aigner führte mit Mitarbeitern durch die Räumlichkeiten. Man gewährte Einblicke in frei stehende Wohneinheiten, in eine Gemeinschaftsküche sowie in eine Klasse, in der gerade Deutsch unterrichtet wurde. Auf den Gängen putzten währenddessen männliche Heimbewohner Böden und Türen. Im Freien kehrten zwei weitere Bewohner das Laub zusammen.