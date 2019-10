Aber die digitale Vignette ist nur ein Detail der vielen Innovationen, vom speziellen WLAN auf Autobahnen und Schnellstraßen (soll bis 2023 fertig sein und ständig aktuelle Verkehrsinformationen bieten) bis zu Teststrecken für automatisiertes Fahren. Asfinag-Vorstand Hufnagl: „Wir sehen in unserer neuen Strategie unsere Gesamtverantwortung viel stärker, etwa möglichst ökologisch zu agieren. Bis zu einem Drittel der Kosten beim Bau neuer Strecken fließen in Umwelt- und Anrainerschutz und in grüne Lebensräume.“