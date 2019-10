Tasche ab Montag erhältlich

Der neue Spruch für die Tragetasche war eine Folge des Turnbeutels mit der Aufschrift „Ich turne bis zur Urne“. „Es schalteten sich die Büchereien Wien ein, denen das gut gefiel“, so Museumschef Florian Keusch. Ab Montag ist die Tasche um 9,90 Euro im Bestattungsmuseum und in der Hauptbücherei am Gürtel erhältlich.