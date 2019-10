Zu hundertfachen Lebensrettern wurden in der Nacht auf Donnerstag 44 Feuerwehrleute in der Südoststeiermark. In einem Stall mit mehr als 400 Schweinen und Ferkeln brach ein Brand aus. Durch das rasche Eingreifen der Florianis wurde Schlimmes verhindert. Nur eine Muttersau verendete.