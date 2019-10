„Verhaltensauffällige“ Asylwerber, also Personen, die bereits aggressives Verhalten gezeigt hätten oder kriminell wurden, sollen laut FPÖ-Chef Norbert Hofer schnellere Verfahren bekommen, da sie wegen deren Dauer „nicht schnell genug abgeschoben“ werden. Das sagte Hofer am Donnerstag anlässlich der Messerattacken eines Asylwerbers in Wullowitz in Oberösterreich. Er verlangte „eine Nachschärfung“ der bestehenden Regelung.