Keine harte Grenze in Irland

Die EU-Kommission versicherte, dass das neue Brexit-Abkommen eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der zur EU gehörenden Republik Irland verhindern werde. Die Wirtschaft der irischen Insel und das Karfreitagsabkommen würden in all ihren Dimensionen geschützt, ebenso wie der EU-Binnenmarkt, erklärte die EU-Behörde am Donnerstag. Nordirland bleibe Teil des britischen Zollgebiets.