Die Erste Bank Open in Wien bangen um Topstar Daniil Medwedew! Der Russe ist angeschlagen, zog am Dienstag seine Nennung für das Heimturnier in Moskau zurück. Medwedew ist auf der ATP-Tour der Überflieger der letzten Wochen. Zwei Masters-Titel, 21 Siege in 22 Matches und die Nummer drei im Jahres-Ranking - das spricht Bände. Turnierdirektor und Thiem-Manager Herwig Straka ist dennoch positiv gestimmt: „Ich glaube schon, dass er spielen wird.“ Den ganzen Talk mit Straka sehen und hören Sie oben im Video!