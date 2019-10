Wegen Mordes, versuchten Mordes und schweren Raubes ist über den 33 Jahre alten Jamal A. nun U-Haft verhängt worden. Der Afghane steht - wie ausführlich berichtet - im dringenden Verdacht, am Montagnachmittag zunächst in einer Asylwerberunterkunft im oberösterreichischen Wullowitz seinen Betreuer attackiert und niedergestochen und wenig später auf der Flucht einen Altbauern getötet zu haben. In beiden Fällen steht laut Staatsanwaltschaft zumindest ein bedingter Mordvorsatz im Raum.