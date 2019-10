„Nicht unmöglich, aber schwierig“, nennt Schröcksnadel das Erreichen der großen Kugeln. „Wir dürfen die Erwartungen nicht so hoch schrauben, aber man weiß ja nie, was passiert.“ Hirscher gewann von 2012 bis 2019 acht Mal in Folge. Shiffrin geht auf den vierten Gesamtsieg los, bisher letzte österreichische Gewinnerin war Anna Veith mit dem Doppel 2014 und 2015. Hoch in der Wertigkeit siedelt der ÖSV stets den Nationencup an. Ohne Hirscher wäre dieser bei den Herren zuletzt schon verloren gewesen, rechnete der Verbandschef vor. Für „durchaus drinnen“ hält er den Gewinn von einzelnen Disziplinwertungen, nannte bei Herren Abfahrt und Slalom.