So wichtig das Schreiben auch ist - es lernt sich nicht von allein. „Unser Schreibunterricht ist antiquiert und wird in dieser Form nicht überleben können“, kritisiert Marquardt. Durch größere und heterogenere Klassen hätten die Lehrkräfte gar nicht mehr ausreichend Zeit, um Kinder individuell zu fördern. Entscheidend ist also nicht so sehr, welche Schrift man schreibt oder mit welchem Medium - sondern dass man Raum und Zeit bekommt, das Schreiben zu lernen.