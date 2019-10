Mercedes und BMW stärkste europäische Marken

Europa ist indessen mit den beiden deutschen Autobauern Mercedes-Benz auf Platz 8 (plus 5 Prozent auf 50,8 Milliarden Dollar) und BMW auf Platz 11 (plus ein Prozent auf 40,4 Milliarden Dollar) vertreten. Auch wenn die beiden Unternehmen noch weit oben im Ranking stehen, zeige die Branche deutliche Schwäche, hieß es in der Aussendung vom Donnerstag. In den vergangenen Jahren hätten Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Porsche und Mini noch Zuwächse von bis zu 18 Prozent verzeichnet.