Ganz anders als in den vergangenen Jahren sieht freilich Thiems Bilanz auf der in der ersten Oktober-Hälfte gespielten Asien-Tour aus. Durch den ATP-500-Titelgewinn in Peking und dem Viertelfinale beim Masters-1000 in Shanghai nimmt der Lichtenwörther die Aufgabe Wien diesmal mit reichlich Selbstvertrauen in Angriff. Dazu kommt der spezielle Rückenwind durch die für (den heutigen) Donnerstag angesetzte Verleihung der Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde.