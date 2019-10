Ein 32-jähriger Bauer war am Mittwoch in Reith im Alpbachtal mit Erntearbeiten beschäftigt. Dabei verwendete er einen Häcksler. Doch die Arbeitsmaschine fiel wegen eines Defektes plötzlich aus. Der Einheimische entdeckte im Häckselgut mehrere Metallstücke sowie ein Klebeband. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein Unekannter ein rund 15 Zentimeter langes Metallstück an einer Maispflanze befestigt hatte.