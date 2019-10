„Schön, dass es gut ging“, sagt Ketelaer, ohne zu wissen, wie es dem Spieler wirklich geht. Fix ist nur, dass Pak am Sonntag gegen die Austria kein Thema ist. „Er muss erst am Montag wieder da sein, hat in Nordkorea einige Nachkontrollen.“ Die Vorstellung daran wirkt irgendwie bizarr. Wie alle Geschichten rund um das Geisterspiel von Pjöngjang …