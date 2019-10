Wie schon beim 1er verspricht BMW auch für den 2er, die prinzipiellen fahrdynamischen Nachteile des Frontantriebs durch spezielle Fahrwerks-Kniffe und -Techniken auszugleichen. So sitzt beispielsweise die Schlupfregelung direkt im Motorsteuergerät statt am weiter entfernten ESP-Steuergerät, was eine schnellere Signalübermittlung ermöglicht. So soll sich das bei angetriebenen Vorderrädern typische Untersteuern in der Kurve begrenzen lassen. Die stärksten Modelle erhalten zudem Allradantrieb, die Sportversion zusätzlich eine mechanische Quersperre. Beim Fahrwerk hat der Kunde die Wahl zwischen der Standard-Abstimmung, einer Sportausführung und einer Variante mit adaptiven Dämpfern.