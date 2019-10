Angesichts der türkischen Offensive in Nordsyrien haben die kurdischen Streitkräfte und ihre Verbündeten die Kampfeinsätze gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat vollständig ausgesetzt. „Wir haben all unsere Aktivitäten gegen den IS eingefroren“, sagte der Chef der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Maslum Abdi, am Mittwoch dem kurdischen Fernsehsender Ronahi. Die SDF sind ein Bündnis der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) mit kleineren arabischen Milizen.