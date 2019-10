In Sting-Manier geht’s heute weiter. Die Afroamerikanerin Somi hat sich nämlich einen seiner berühmtesten Songs zur Brust genommen und singt im Café Tomaselli „I’m a legal alien. I’m an African in New York“. Wiener Soul vom Feinsten schenken 5/8erl in Ehr’n Samstag im Stieglkeller ein. Wem die „Siasse Tschik“ oder „Campari Soda“ zu Kopf steigt, hat genügend Zeit zum Auslüften.