Kurz vor 15 Uhr lenkte ein 40-jähriger Österreicher seinen Traktor mit Anhänger auf der Dörferstraße von Thaur in Richtung Absam. „Etwa in der Mitte des folgend ansteigenden Straßenstücks bog der Traktorlenker unter Betätigung des Blinkers nach links auf einen Fahrverbotsweg in die nördlichen Felder ab“, heißt es von Seiten der Polizei. Der unmittelbar hinter dem Traktorgespann nachkommender 57-jährige wollte mit seinem Motorrad den Traktor gerade überholen, wobei es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Biker stürzte und wurde erheblich verletzt. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Der Traktor wurde laut Polizei nur leicht beschädigt.