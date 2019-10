25 Sonderermittler sollen Rätsel klären

Die „Weltuntergangs-Familie“ fiel Anrainern hingegen nie auf. Als die Mutter der Kinder starb, zog der in der Nähe wohnende Vater, mit dem Josef B. den Handwerksbetrieb führte, offenbar mit den sechs Kindern am Hof ein. Als er später einen Schlaganfall erlitt, wurde der Österreicher zum Ersatzpapa und „Guru“ für die Halbwaisen. Die Kinder besuchten keine Schule mehr, verließen nur selten den Raum. Bis sie so fest an das „Ende der Zeiten“ glaubten, dass sie ein Leben in Isolation wählten und sich in einer Fantasiesprache miteinander unterhielten.