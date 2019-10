Das sieht man nun wirklich nicht alle Tage! Beim Spiel zwischen Basford United und dem FC United of Manchester (3:1) in Englands siebter Liga gelang Stefan Galinski ein irres Kopfballtor aus der eigenen Spielhälfte. Ob der gegnerische Keeper Cameron Belford am Treffer Schuld hat, sehen Sie oben im Video. Der Kommentator meinte jedenfalls nur: „Ich habe keine Ahnung was hier gerade passiert ist.“