WKÖ-Fachverband: „Faires Angebot“

Der Obmann des WKÖ-Fachverbands Metalltechnische Industrie, Christian Knill, sieht die gebotenen 1,8 Prozent als „faires Angebot“. Im September habe die Inflation 1,2 Prozent betragen. „Die Gewerkschaften haben sich heute keinen Millimeter bewegt, so geht das nicht“, kritisierte Knill nach dem Ende der Verhandlungen. „Das ist eine reine Klientelpolitik auf Kosten der Betriebe und aller Mitarbeiter, von denen sich viele vor dem Abschwung fürchten und die vor allem Planungssicherheit wollen.“ Man müsse „die Alarmzeichen der nachlassenden Konjunktur“ beachten, so der Arbeitgebervertreter. Außerdem seien die Lohnerhöhungen im Vorjahr bereits besonders hoch ausgefallen (siehe Grafik unten). Damals gab es ein durchschnittliches Plus von 3,46 Prozent.