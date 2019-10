Der mysteriöse Guru wurde am 3. 3. 1961 in Waldhausen als eines von fünf Bauernkindern geboren. Die Tischlerlehre mit Auszeichnung abgeschlossen. Beim Bundesheer in Linz kommt er mit einer Sekte in Berührung. Als der elterliche Bauernhof an den ältesten Bruder Franz übergeben wird, kommt Josef sofort, fordert ein, dass er ausbezahlt wird.