„Werden auf jeden Fall dein Gasthaus meiden. Ansteckungsgefahr“

Der Inhalt des Briefes, abgeschickt laut Poststempel in Saalfelden im Pinzgau, macht sprachlos: „Servus Michael, dass Du in der Schwulen (sic!) Szene unterwegs bist ist uns allen längst bekannt gewesen. Wir Fieberbrunner werden auf jeden Fall dein Gasthaus meiden. Ansteckungsgefahr“, greift der Verfasser des Briefes den Gasthofbesitzer und dessen Liebe zu einem Mann unverblümt an, unterstellt ihm sogar offenbar, „HIV-positiv zu sein oder AIDS zu haben“, so R. Und weiter: „Wir werden es auch so vielen Gästen wie möglich weiterleiten“, schließt der Brief ohne Nennung eines Absenders.