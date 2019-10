Nach dem Motto: „Ich bin an sich schon gegen Flüchtlinge, aber die fünf bei euch find ich ganz nett.“ Die Hilfsprojekte sind konkret und einfach umsetzbar - wie das Gemeinschaftsgemüsebeet, in dem Geflüchtete sich selbst ihr Gemüse anbauen dürfen. Oder der „Social Bazar“. Dort werden Spielsachen, Kleidung, auch Möbel-Spenden entgegengenommen und weiterverteilt. Das Engagement der Helfer ist ungebrochen, was allerdings fehlt sind finanzielle Mittel, etwa für Transporte, Benzin, oder für die Miete. Die Belohnung für die vielen Freiwilligen ist die Dankbarkeit ihrer „Gäste“. Denn hier hört man überall „Thank you, thank you, thank you“ (Danke, danke, danke).