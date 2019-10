Für die im Oktober geplante Traumreise ins afrikanische Kenia hatten Gerald K. und seine Lebensgefährtin bereits im April dieses Jahres Flugtickets gebucht. Zum Preis von 2500 Euro sollte es von Linz über Frankfurt nach Mombasa gehen. Im Sommer ist die Frau des Oberösterreichers jedoch völlig überraschend gestorben, weshalb der Leser die Flüge stornierte. „Ich bekomme jetzt nur 140 Euro an Gebühren zurückerstattet. Bedauerlicherweise hatten wir leider auch keine Stornoversicherung abgeschlossen, die in einem solchen Fall einspringen würde“, wandte sich Herr K. letztlich Hilfe suchend an die „Krone“.