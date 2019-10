Rückenwind also für die FPÖ? Nicht ganz, denn die Grünen bleiben dabei: „Der flexible Umwelt-80er ist das gelindeste Mittel, um die Vorgaben der EU einzuhalten und damit die Gesundheit der Menschen entlang der Stadtautobahn zu schützen“, stellt Landtagsabgeordneter Josef Scheinast von den Grünen klar. Jährlich sterben in der EU 400.000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung – zehnmal mehr als im Straßenverkehr. Bis die Werte stimmen, muss der 80er also bleiben. Ansonsten droht Salzburg gar ein Vertragsverletzungsverfahren der EU mit Strafzahlungen in Millionenhöhe.