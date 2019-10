Das forderte die SPÖ auch am Mittwoch im Landtag in Form eines nachhaltigen Masterplans für das gesamte Bundesland. Denn das Problem endet nicht an der Stadtgrenze, weiß SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Dollinger: „Landeshauptmann Haslauer hat noch im Vorjahr 30 Millionen Nächtigungen als Obergrenze bezeichnet, die werden wir wohl heuer noch überschreiten.“ Der derzeitige Strategieplan der Tourismusabteilung ist ihr zu wenig. Im Landtagsausschuss kassierte die SPÖ für ihren Antrag eine Abfuhr.