„Wie ein Chamäleon“

In einem, ganz am Ende des Dorfs, hat Josef B. seit etwa 15 Jahren gelebt. „Wie ein Chamäleon“, sagen die Menschen aus Ruinerwold jetzt. Der Mann, den sie immer nur „den Österreicher“ nannten, sie kannten ihn in Wahrheit nicht. Nie habe er Lokale besucht, nie an Festen der Gemeinde teilgenommen; nie das Gespräch gesucht, mit niemandem.