Einen Blick in die Zukunft der Bahn gab es am Mittwoch auf der Strecke der Mattigtalbahn. Der Prototyp Cityjet eco der ÖBB fuhr im Batteriemodus und damit erstmals mit Fahrgästen elektrisch in Richtung Mattighofen. „Der Cityjet eco bietet auch auf nicht elektrifizierten Strecken die Möglichkeit CO2 neutral unterwegs zu sein. Das innovative Projekt der ÖBB ist ein wichtiger Schritt um mit modernen Fahrzeugen den Umstieg auf die Bahn noch attraktiver zu machen“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).