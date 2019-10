Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Barbara Vantsch, Geschäftsstellenleiterin der Selbsthilfe Tirol, kann noch nicht sagen, wie die Initiative in Zukunft aussehen wird: „Wir sind die ersten in Österreich, die dieses Konzept einführen.“ Im Kletterzentrum und am Tag darauf im Haus der Begegnung sollen Visionen und Wünsche gesammelt werden. Die „Routenplanung für 2020/21“ übernimmt natürlich die Zielgruppe.