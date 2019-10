Hospiz als Feuerstelle

Ihr Hauptanliegen sei vor allem, jene wichtigen Werte, die die Gemeinschaft ausmachen würden, beizubehalten. „Die Lebendigkeit der Hospizidee zu erhalten und weiterhin eine Feuerstelle für die Bewegung in ganz Tirol zu sein ist das Hauptaugenmerk“, erklärte die langjährige „Hospizlerin“. Außerdem solle eine professionelle palliative Betreuung in Heimen und Krankenhäusern ein selbstverständlicher Bestandteil der letzten Lebensphase sein. „Ebenso sollen Kooperationen das Tun der Hospiz- und Palliativentwicklung in Tirol stärken. Konkurrenzhaftes Verhalten ist hier fehl am Platz“, führte sie weiter aus. Neben Kooperationen, brauche man auch die finanzielle und ideelle Unterstützung der Bevölkerung.