Foodsharing-Boom in der Steiermark

„Teilen ist gut“ - was Eltern ihren Kindern oft mühsam einzubläuen versuchen, ist die Grundlage von Foodsharing, also dem Teilen von Essen. Seit sechs Jahren gibt es auch in Graz eine rührige Szene, die sich mit Tonnen von weggeworfenen Lebensmitteln eben nicht abfinden will. Im Jänner dieses Jahres wurde nun der Verein „Foodsharing Steiermark“ gegründet. „Insgesamt haben wir aktuell 800 registrierte Mitglieder - den Großteil davon, nämlich 600, natürlich in Graz“, erklärt Gründungsmitglied Andreas Koseak.