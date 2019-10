Am Donnerstag setzt die SPÖ ihre Sondierungsgespräche mit der ÖVP fort, am Freitag will sie ihren Erneuerungsprozess im Bundesparteivorstand konkretisieren. Max Lercher im „Krone“-Interview über die Parteierneuerung, ob die SPÖ in eine Regierung gehen soll und seinen Lebenstraum.