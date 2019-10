Debatte über das Vergaberecht

Die etwas billigeren Steine werdenda kaum ins Gewicht fallen. 1700 Laufmeter Leistensteine aus chinesischem Granit wurden und werden am Halsgraben versetzt. So wie es auch beim Bestandsausbau Zimmerhofer in Grünbach im Mühlviertler Granitland der Fall ist. Da wurde durch die „Krone“-Berichte eine intensive Debatte übers Vergaberecht ausgelöst. Die hat auch Altkanzler Sebastian Kurz und mittlerweile auch die EU-Ebene erreicht.